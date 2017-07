Pfeifer baut Pellets- Produktion in Kundl aus

Pfeifer produziert die italienische Exportware seit 1998 in Kundl, wo das größte Pelletswerk Mitteleuropas steht. In den vergangenen fünf Jahren hat Pfeifer hier 10 Millionen Euro investiert. Nun wurde eine neue Bandtrocknungsanlage zum Trocknen von Sägespänen in Betrieb genommen. Kostenpunkt: 5 Millionen Euro. "Dank dieser Investition können wir die jährliche Produktionsmenge in Kundl von 120.000 auf 150.000 Tonnen Holzpellets steigern. Damit reagieren wir auf die hohe Nachfrage am italienischen Markt", erörtert Michael Pfeifer, CEO der Pfeifer Group.

20 Mitarbeiter mehr

In Kundl beschäftigt man derzeit 180 Mitarbeiter, demnächst um 20 mehr. Im angeschlossenen Hochleistungs- Sägewerk schneidet Pfeifer rund 800.000 Festmeter Holz pro Jahr. Im Sinne einer geschlossenen Wertschöpfungskette verarbeitet das Unternehmen die dabei anfallenden Sägespäne zum Erfolgsprodukt Pellets.

Sieger bei Konsumtest

2016 wurden Pfeifer- Pellets vom wichtigsten italienischen Konsumententest- Magazin zu den besten Pellets gekürt. 75.000 Tonnen Holzpellets wurden nach Italien exportiert. Die 15- Kilo- Säcke gehen häufig nach Südtirol, aber auch bis Sizilien.

Andreas Moser, Kronen Zeitung