Petition gegen künstliche Veränderung des Erbgutes

Wie die "Krone" bereits mehrfach berichtete, kämpft Greiter, seines Zeichens Seniorpartner der renommierten Innsbrucker Anwaltskanzlei Greiter, Pegger, Kofler & Partner, für den Schutz künftiger Generationen. Das Erbgut gehört geschützt - und zwar per Gesetz! "In England gibt es leider jetzt Experimente mit Mischwesen aus Mensch und Tier. Da kommen am Ende ,Schweine- Menschen’ oder Kinder mit fünf Armen heraus. Und genau das wollen wir mit dem ausgearbeiteten Verfassungsgesetz verhindern", sagt Greiter, und weiter: "Das Erbgut des Menschen hat sich in Millionen von Jahren entwickelt. Wir müsse jetzt verhindern, dass das Erbgut, das Wertvollste, das wir unseren Nachkommen überlassen können, künstlich manipuliert wird."

20 Jahre nach der Geburt der Idee schaffte es Greiters Gesetz nun in den Petitionsausschuss des Nationalrates. Unter der Internetadresse www.schutz- erbgut.at können alle Österreich ab 16 Jahre dafür unterschreiben. "Wir hoffen, dass möglichst viele unterschrieben und dass das Gesetz dann im Nationalrat behandelt und auch beschlossen wird", lautet Ivo Greiters Ziel.

Jede Unterschrift zählt

Jeder Leser kann mit seiner Stimme dazu beitragen, dass unsere Nachkommen nicht später als Kreuzung von Mensch und Schwein auf die Welt kommen. Ab sofort können alle jene, die den Vorstoß von Ivo Greiter begrüßen, dafür unterschreiben: www.schutz- erbgut.at

Markus Gassler, Kronen Zeitung