"Orange Engel" feiern Weihnachten vor

"Am Heiligen Abend herrscht eigentlich wenig Verkehr", weiß Bertram Grießer, Chef der Autobahnmeisterei Plon. "doch mit der Ruhe kann es schnell vorbei sein". In der Heiligen Nacht ist am Brenner Schneefall prognostiert - und dann wird es wohl kaum eine Minute geben, wo die drei Familienväter im Aufenthaltsraum beim Adventgesteck sitzen können. Im extremsten Fall, der zum Glück ausbleiben dürfte, erhält der Asfinag- Fuhrpark (sieben Fahrzeuge) Verstärkung von privater Seite (insgesamt 18 Fahrzeuge!).

Viel Routine, aber das Unerwartete lauert stets

Doch abseits von Niederschlägen muss auch die Routinearbeit am Heiligen Abend weitergehen: Jeder der drei Männer hat einen Abschnitt zu verantworten (Zirl bis Hall, Innsbruck bis Matrei, Matrei bis Brenner). Strecke abfahren, Toiletten kontrollieren, vorsorglicher Streudienst - und dann kommt oft noch manch Unerwartetes hinzu. "Keiner der bundesweit 43 Autobahnmeister hat das Diensthandy über die Weihnachtsfeiertage komplett ausgeschaltet. Größere Unfälle, Belagsbrüche oder plötzliche Schäden bei Brücken können die Aktivierung der Bereitschaften nötig machen", erklärt Grießer. Vor Jahren war es sogar heftiger Dauerregen mit Murengefahr, der die Asfinag- Teams am Brenner auf Trab hielt.

Nach der Feier daheim geht’s in den Dienst

Martin Gatt (48) und Konstantin Primus (47) standen schon öfters am 24. Dezember im Dienst. Für Manfred Mehrle (35) ist es eine Premiere: "Der Heilige Abend wird bei uns vorgefeiert", erklärt der Vater einer Fünfjährigen. Ebenso wird dies bei seinen Kollegen gehandhabt, die sich längst darauf eingestellt haben.