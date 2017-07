Ötztaler Trio holte sich Plattenvertrag

Bühne frei hieß es am Freitag Abend für neun Jungmusiker aus dem Alpenraum. Im Zuge des Nachwuchs- Bewerbes der Zillertaler Mander in Zell am Ziller gaben sie alles. Den Sieg holte sich schließlich das Trio "Läts Fetz" aus dem Ötztal.