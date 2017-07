NHT: 2016 wurden 140 Millionen Euro investiert

"2016 befanden sich erstmals 1001 NHT- Wohneinheiten zeitgleich in Bau. Das ist ein neuer Rekordwert in der Unternehmensgeschichte und unterstreicht das enorme Bauvolumen", verdeutlicht Geschäftsführer Hannes Gschwentner und fügt hinzu: "Mit mehr als 18.000 Wohneinheiten zählt die NHT mittlerweile zu den führenden Wohnbauträgern in Österreich."

425 Miet- und 55 Eigentumswohnungen

Das gesamte Bauvolumen in der Höhe von fast 140 Millionen Euro konnte dabei mit 111,5 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2015 (93,5 Millionen Euro) erneut gesteigert werden. Die 480 Neubau- Wohnungen setzten sich aus 425 Miet- und 55 Eigentumswohnungen zusammen. Zudem wurden 544 Wohnungen aus Wohnungswechselfällen vergeben. "In Summe haben wir mit 1024 übergebenen Wohnungen rund 2250 Tirolern ein qualitatives und leistbares Zuhause gegeben. Das entspricht der Einwohnerzahl von Radfeld", erklärt Gschwentner.

Kooperation mit heimischen Betrieben

27,9 Millionen Euro flossen in Instandhaltungsarbeiten. Der Großteil der Wertschöpfung bleibt im Land: 97 Prozent wird an heimische Betriebe gebunden. Und derart erfolgreich soll es auch in Zukunft weitergehen.

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung