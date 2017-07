Neun Jungmusiker stehen im Rampenlicht

Bei den Zillertaler Mandern, die diesen Nachwuchs- Wettbewerb ins Leben gerufen haben, häuften sich in den vergangenen Monaten die Bewerbungen. "Über 30 junge Künstler haben teilweise beeindruckende Audio- und Videofiles von ihren Liedern eingesendet. Ein herzliches Dankeschön an jeden einzelnen", verkündet Albin Fankhauser.

Es winkt ein Plattenvertrag

Die Vollblut- Musiker hatten die Qual der Wahl, die Auswahl fiel ihnen so richtig schwer. "Doch nun wissen wir, wer am 21. Juli in Zell um die Trophäe ’Goldener Sepp’ sowie um einen Platten- bzw. CD- Vertrag bei der Plattenfirma Tyrolis und um ein Fotoshooting kämpfen wird", sagt Fankhauser. Insgesamt neun talentierte Nachwuchs- Künstler kamen in die Endauswahl, diese vier Bands gehören dazu:

Läts Fetz: Patrick, Simon und Emanuel kommen aus dem Ötztal. Erst vor rund einem Jahr haben sie das Trio gegründet, den einen oder anderen kleinen Auftritt gab es auch schon.

Power Trio Tirol: Seit März 2016 macht diese Gruppe aus dem Unterinntal auf sich aufmerksam. Andrea, Dominic und Thomas spielen genauso schneidige Boarische wie aktuelle Schlager und Rockklassiker.

Zillertaler Blaukehlchen: Die 12- jährige Stefanie und die 11- jährige Hanna sind mit Abstand die jüngsten Teilnehmer des Wettbewerbes. Beide besuchen den musikalischen Zweig der NMS Zell am Ziller. Vor zwei Jahren sind sie als Duo erstmals bei Seniorentreffen aufgetreten, dann folgten Hochzeiten und Taufen.

Die Blechquetscher: Außerdem haben sich Rene, Clemens, Florian und Johannes aus der Steiermark qualifiziert. Sie trumpfen vor allem mit selbst komponierten Liedern auf.

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung