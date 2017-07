Neuer Rekord bei Leber- Transplantationen

Jedes Jahr radeln ehemalige Transplantationspatienten, Angehörige, Ärzte, Pflegekräfte von Innsbruck zum Gardasee, um das Bewusstsein für Organspenden zu schärfen. Heuer mit besonderem Rückenwind: Noch nie wurden an der Klinik so viele Leber- Transplantationen wie 2016 durchgeführt. Und noch nie gab es so viele Spender.