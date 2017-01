Nach Flucht wurde Geisterfahrer ausgeforscht

Es war am Dreikönigstag gegen 11.40 Uhr, als ein schweizer Lenker im Strenger Stunnel einen deutschen Pkw samt Wohnmobil überholte. Plötzlich kam ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte der Schweizer seinen Wagen nach rechts und stieß gegen das deutsche Fahrzeug. Auch der Geisterfahrer streifte das schweizer Auto. Der Unfallverursacher - er war mit einem blauen Audi A 3 mit Landecker Kennzeichen unterwegs - flüchtete jedoch. Dank intensiver Ermittlungen konnte der Geisterfahrer am Samstag von den Beamten der Autobahnpolizei Imst ausgeforscht werden. "Der Mann, ein Österreicher aus dem Bezirk Landeck, ist geständig", sagt ein Polizist zur "Krone". Der Unfallverursacher wurde angezeigt - verwaltungs- und strafrechtlich. Den Führerschein muss er in kürze auch abgeben. Mindestens ein halbes Jahr.

Redakteur Markus Gassler