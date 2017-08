Mit Edelweiß- Meer auf Weltrekordkurs

"Größte Blumenanordnung nach Anzahl der Blüten" - so lautet der amtliche Titel des Rekordes, der das Blütenkunstwerk weit über den Arlberg hinaus bekannt machen könnte. Wie viele Blüten das Rekord- Edelweiß der Sennhütte tatsächlich beinhaltet, muss nun ermittelt werden. 80.000 sollen es sein. Der derzeitige Rekord mit lebenden Pflanzen liegt bei rund 53.600.

Start mit 20.000 Blüten

Vor drei Jahren fiel Tanja Senns Entschluss, Großes zu versuchen. "Wir lagen im ersten Jahr bei 20.000 Blüten. Im Vorjahr haben wir zirka 80.000 Blüten gezählt. Mit Spannung warten wir nun darauf, wie das offizielle Ergebnis tatsächlich aussieht", meint die Rekordanwärterin. Das Edelweiß- Blütenbild, das nun um den Weltrekord wirbt, besteht aus zirka 1600 selbst gepflanzten Edelweißstöcken.

Für einen Eintrag in das Guinness‘ Buch der Rekorde nimmt Senn auch viel Arbeit in Kauf. Jedes Frühjahr gilt es alleine zwei ganze Arbeitstage zu investieren, um die Beete zu jäten. Viele Stunden an permanenter Pflege kommen während der Sommermonate hinzu. Dass die Blütenpracht gedeihen kann, ist aber auch der Lage auf 1500 Metern Seehöhe zu verdanken. Direkt an der Sennhütte gelegen, herrscht eine ideale Kombination aus Höhe, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung.

Hier setzen die Senns nicht nur auf das Edelweiß, sondern bieten den Gästen auf ihrem "Wunder- Wander- Weg" ein wahres Naturschauspiel. Tausende Pflanzen und 350 Arten hat die Gastronomin und Kräuterpädagogin hier kultiviert.

Ab 11 Uhr wird gezählt

Interessierte können am Samstag ab 11 Uhr live bei der Blüten- Inventur dabei sein. Um 13 Uhr hofft man das Ergebnis verkünden zu können. "Wir sind guter Dinge", geben sich Tanja und Markus Senn zuversichtlich, den Rekord zu knacken.

Claudia Thurner, Kronen Zeitung