Mit coolen Apps wird Urlaub im Land interaktiv

Egal ob Stadt oder Land - hat man sich für ein Ausflugsziel in Tirol entschieden, sollte man auch dem App- Store auf seinem Handy einen Besuch abstatten. Zum einen bieten viele Tourismusverbände und Betriebe hilfreiche Apps für den reibungslosen Besuch an.

Stubaital, Hall- Wattens, Ischgl und Kitzbühel - alle sind vertreten

Da gibt es zum Beispiel die Stubai- App, die Sommer wie Winter alle Aktivitäten in der Bergwelt der Stubaier Alpen präsentiert. Der Guide für die Ferienregion Hall- Wattens hingegen fokussiert sich zusätzlich auf diverse Einkaufsmöglichkeiten. Ischgl trumpft mit einem interaktiven Echtzeit- Skiguide auf und in der Kitzbühel- App findet man ohnehin alles, was das Ski- und Wanderherz begehrt.

Tausende Downloads

Zum anderen ist auch die Tirol Werbung im Store zu finden - und zwar mit einer App, in der über 200 Ausflugsziele für ganz Tirol gezeigt werden. "Wir haben die ’Reiseführer- App’ vor viereinhalb Jahren entwickelt. Dafür haben wir mit den Ausflugszielen einen inhaltlichen Baustein von unserer Homepage herausgepickt, den wir unseren Usern zusätzlich in einer offline- verfügbaren App zur Verfügung stellen wollten", erklärt Eckhard Speckbacher, Leiter für Medien und Content bei der Tirol Werbung.

Tipps auch bei Schlechtwetter

So sind etwa Anfahrtsbeschreibungen und Öffnungszeiten dabei. Zudem kann man sich auch unterschiedliche Schlechtwetterprogramme zusammenstellen. "Im Schnitt zählen wir einige Tausend Downloads im Monat. Nicht nur Gäste nutzen diesen Dienst, sondern auch zahlreiche Einheimische finden Gefallen an diesem Service", weiß der Experte.

Keine Roaminggebühren

Auch wenn die Nachfrage nach solchen Apps derzeit noch stark ist, sind die Nutzerzahlen - zumindest bei der Tirol Werbung - rückläufig. "Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt keine Roaminggebühren mehr und auf jedem Berg und jeder Hütte hat man mittlerweile sehr guten Empfang. Die Nutzer sind somit nicht mehr auf offline- verfügbare Apps angewiesen, jeder von ihnen kann sich problemlos auf der Homepage bedienen", verdeutlicht Speckbacher. Dennoch wolle man den App- Service nicht aufgeben. "Wir überlegen derzeit gerade, wie wir durch weitere Zusatzinhalte wieder deutlich mehr Nutzer anlocken können. Dafür ist viel Kreativität gefragt", verrät der Fachmann.

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung