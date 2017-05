Mädchen (12) vor die Bustür gesetzt

Wenn man seine geliebten Pferde im Kopf hat, dann kann es schon passieren, dass man nicht an alles denkt. Etwa an das Jahresticket für den Bus. Das musste eine Zwölfjährige am Montag büßen. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester, die den Ausweis mithatte, wollten sie beim Innsbrucker Eisstadion den Bus nach Aldrans nehmen. Beim Einsteigen zeigte das erste Mädchen den Ausweis vor, dann beichtete das zweite, dass sie das Jahresticket vergessen habe. "Sie wurde forsch aufgefordert, sofort auszusteigen und dann schloss der Busfahrer so schnell die Tür, dass meine andere Tochter ihr nicht mehr folgen konnte", erzählt der Vater. Verdutzt saß die eine im Bus, die andere an der Haltestelle. "Ich finde das verantwortungslos", schimpft der Innsbrucker, der ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erwartet hätte.

IVB- Kontrolleur reagierte vorbildlich

Wie das geht, zeigte nur Minuten zuvor der Kontrolleur im IVB- Bus der Linie T, den die Zwillinge vom Westen Innsbrucks bis zum Eisstadion genommen hatten. Er hatte die Mädchen kontrolliert, dann aber ein Auge zugedrückt und die "Vergessliche" nicht aus dem Bus geworfen. Er sagte lediglich, dass sie beim nächsten Mal den Ausweis halt mitnehmen sollte. So kann man also auch reagieren.

Stefan Ruef, Kronenzeitung