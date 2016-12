Leicht statt üppig durch die Festtage

Und, was landet bei Ihnen zu Weihnachten auf dem Teller? Ein leckerer Schweinebraten, Würstel oder doch lieber ein ofenfrisches Ganserl? In den kommenden Tagen wird in Tirols Küchen und Stuben wieder ordentlich geschlemmt. Oft auch über den Hunger hinaus. Die "Krone" hat die besten Tipps, damit das üppige Festtagsessen nicht allzu sehr auf den Magen schlägt.