Kuppel gebrochen: Mädchen stürzt 4 Meter in Tiefe!

Zum dramatischen Vorfall kam es am Dienstag gegen 19.15 Uhr: Das Mädchen aus der Slowakei war bei ihren Großeltern in der Kranebitter Allee zu Gast - in einem wohl unbeaufsichtigten Moment kletterte es vom Stiegenhaus aus auf das Vordach des Wohngebäudes. Dann setzte sich die 10- Jährige auf eine Lichtkuppel aus Plexiglas - und das wurde ihr zum Verhängnis!

Die Kuppel hielt dem Gewicht nicht stand, sie brach. Und das Kind stürzte fast vier Meter in die Tiefe. Es landete in einem Wettlokal, das sich im Erdgeschoss des Wohnhauses befindet. Mitarbeiter und Gäste leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung.

Ärzte geben Entwarnung

"Die 10- Jährige war ansprechbar und konnte uns selbst Auskunft zum Unfall geben", schildert ein Beamter der Polizei im "Krone"- Gespräch. Nach der Erstversorgung wurde sie mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Von dort gab es am Mittwoch zum Glück Entwarnung. "Dem Kind geht es den Umständen entsprechend gut. Sie wurde auf der Normalstation behandelt und darf wohl im Laufe des Tages die Klinik schon wieder verlassen", erklärte Klinik- Sprecherin Cornelia Seiwald am frühen Nachmittag.

Hubert Rauth, Kronen Zeitung