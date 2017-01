Kosten für Medikamente steigen deutlich

Die Heilmittel gehören zu den größten Kostenstellen der Tiroler Gebietskrankenkasse, machen 20,7 Prozent der Ausgaben aus. "Für 2016 rechnen wir mit 215,4 Millionen Euro, um 4,5 Prozent mehr als im Jahr davor", fasst TGKK- Direktor Arno Melitopulos zusammen. Die Einnahmen der Kasse stiegen hingegen nur um 3,6 Prozent. Damit liege, so der Direktor, ein Grund für das erwartete Minus auf der Hand.

Teure Therapien

Der medizinische Fortschritt kostet! Melitopulos: "Wir sind sehr froh, dass endlich eine effektive Therapie bei Hepatitis C gefunden ist. Pro Monat und Patient kostet diese allerdings 16.200 Euro." An der zweiten Stelle der teuersten Medikamente liegen jene für Krebstherapien. Bis zu 8000 Euro pro Monat sind keine Seltenheit. Der viel propagierte Generika- Einsatz ist nur bedingt kostenbremsend. "In Österreich gelten jetzt schon strenge Preis- Obergrenzen. Generika sind oft gar nicht mehr billiger."

260 Euro pro Patient

Die Diagnose, dass die Tiroler gesünder sind als andere Österreicher, lässt sich durch den Medikamentenverbrauch stützen. 260,55 Euro gibt die TGKK pro Patient in einem Jahr aus. Der Österreich- Durchschnitt liegt bei 286 Euro.

Ein Drittel im Müll

Laut Schätzungen landet ein Drittel der Medikamente im Müll. Die Kasse erhofft sich durch die Einführung der E- Medikation, bei der alle Heilmittel pro Patient elektronisch erfasst werden, eine Kostendämpfung. Melitopulos: "Das hilft Ärzten und Patienten, den Überblick zu behalten und etwa Doppel- Verschreibungen gleich zu erkennen."

Claudia Thurner, Kronen Zeitung