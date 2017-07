Juwelier- Raub: Auch Haupttäter gefasst

"Mehr Gold!", schrie der Räuber, obwohl ihm die Juwelierin (52) schon die Bargeldbestände und Schmuck aus dem Safe übergeben hatte. Mit brutaler Gewalt und Faustschlägen gegen den Kopf verlieh er seiner Forderung Nachdruck. "Die Frau leidet noch immer an den Folgen. Sie hat unter anderem einen Nasenbeinbruch und Kieferverletzungen", sagt Albert Maurer vom Landeskriminalamt. Die Erfahrung des Ermittlers: "Die nunmehrige Klärung kann dazu beitragen, dass das Opfer das Geschehen leichter verarbeiten kann."

Flucht- Moped war der Schlüssel zum Erfolg

Wie kam es zum raschen Polizei- Erfolg? Schon drei Stunden nach dem Überfall am Freitag konnte bei der Erlebnistherme Zillertal das Fluchtfahrzeug - ein Moped - sichergestellt werden. "Obwohl das Kennzeichen fehlte, konnten wir Rückschlüsse auf den letzten Benutzer ziehen", erklärt Maurer. Wenig später schnappte die Cobra in Ried im Zillertal den inzwischen geständigen Komplizen (27), der schon lange in Tirol wohnt.

Zweite Verhaftung

Seine Aussagen und weitere Ermittlungen führten bereits Samstag Abend auch zum mutmaßlichen Haupttäter. Der 34- jährige Landsmann des Verhafteten wurde in einem Ferienappartement in Absam verhaftet, wo er sich vor Tagen als "Urlauber" eingemietet hatte.

Beute teils gefunden, die Pistole aber noch nicht

Beim Mann fand man Raubutensilien, Täterbekleidung und auch Teile des erbeuteten Schmucks. "Die Pistole war nicht dabei, hier laufen die Ermittlungen weiter", so Maurer. Die Polizei bestätigt, dass die Beutehöhe mehrere Zehntausend Euro betrug.

Andreas Moser, Kronen Zeitung