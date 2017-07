Jugendliche (16) verfolgt und sexuell attackiert

Der dreiste Sextäter hatte die junge Frau schon zuvor in einem Geschäft beobachtet. Als die 16- Jährige dieses dann gegen 18 Uhr verlassen hatte, folgte ihr der Mann auf Schritt und Tritt. Und zwar bis zu ihr nach Hause!

Direkt am Eingang passierte es dann: Der Unbekannte fasste dem Mädchen auf die Hüfte und forderte es auf, mit ihm in ein Zimmer zu gehen. Gleichzeitig begrapschte er sein Opfer im Intimbereich und er versuchte, es zu küssen. Die Jugendliche nahm aber all ihren Mut zusammen und schubste den Mann immer wieder weg. Doch dieser ließ sich nicht abwimmeln. Erst nach fünf Minuten konnte sie sich aus den Fängen des Sextäters befreien. Sie flüchtete ins Haus, und der Mann machte sich aus dem Staub.

Polizei sucht Zeugen

Der Flüchtige ist etwa 18 bis 25 Jahre alt und vermutlich Einheimischer. Er hat kurze braune Haare, einen Drei- Tage- Bart sowie ein gepflegtes Äußeres. Er hatte einen Turnbeutel bei sich. Auffällig waren seine Tätowierungen an beiden Armen. Hinweise an die Polizei unter: 059 133- 7208.

Hubert Rauth, Kronen Zeitung