Innsbruck: 21- jähriger Syrer als irrer Pistolero

Langeweile? Oder doch einfach nur Dummheit? In Zeiten wie diesen gibt es offenbar nichts, was es nicht gibt. Der 67- jährige Pensionist fuhr gegen 18 Uhr die Amraser Straße entlang, als er plötzlich die unfassbare Beobachtung machte. Er sah, wie ein zunächst unbekannter Mann mit einer Pistole einen flüchtenden Burschen verfolgte. Der Autolenker traute wohl seinen Augen nicht und hielt kurz an. Und das wurde ihm zum Verhängnis, denn wie aus heiterem Himmel geriet er selbst ins Visier des Mannes.

Verdächtiger nach nur zehn Minuten gefasst

"Hände hoch", soll der Irre laut Polizei gerufen haben, während er die Pistole auf den 67- Jährigen richtete. Der Lenker drückte daraufhin aufs Gaspedal und fuhr schnurstracks zum nächsten Polizeiposten. Sofort wurde eine Fahndung in die Wege geleitet - nur zehn Minuten später wurde der mutmaßliche Pistolero gefasst. "Es handelt sich um einen 21- jährigen Syrer, der im Bezirk Innsbruck- Land lebt", heißt es seitens der Polizei.

"Es war alles nur ein Spiel"

Bei der Einvernahme habe der Verdächtige die Tat bestritten. Stattdessen hatte er eine andere Erklärung parat: Er gab zu Protokoll, dass er mit dem Zehnjährigen - ebenfalls ein Syrer - nur gespielt habe. Die Beamten fanden dies wohl weniger lustig. Anzeige!

Hubert Rauth, Kronen Zeitung