Hunderte Illegale auf Güterzügen erwischt

Die eisige Flucht in den Norden! Mehr und mehr Illegale wagten in den vergangenen Wochen und Monaten die lebensgefährliche Fahrt auf Güterzügen über den Brenner in Richtung Deutschland. Allein im Dezember wurden in Tirol im Zuge von Kontrollen 60 Flüchtlinge erwischt - in Bayern waren es seit Oktober rund 270!