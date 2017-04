Große Frostschäden, Kritik an Versicherungssystem

Josef Schirmer, Obmann der Tiroler Gemüsebauern, nahm sich Dienstag bei einer Veranstaltung in Innsbruck kein Blatt vor den Mund. "Nach den Ernteausfällen im Vorjahr müssen jetzt die Bauern wieder kämpfen. Einige könnte das die Existenz kosten. Was an Entschädigung von der Versicherung kommt, ist oft ein Witz", beklagt Schirmer.

Mehr als 1 Million Euro Schaden soll der Frost laut Hagelversicherung bisher angerichtet haben. Wo früher der Katastrophenfonds des Landes einsprang, wird heute viel über die Versicherung geregelt. 2016 gab es dazu eine entscheidende Gesetzesänderung. "Für alles, was privat versicherbar ist, ist nun keine Entschädigung aus dem Katastrophenfonds mehr zu erwarten", umreißt Schirmer das Problem.

Zwei Drittel der Tiroler Obstbauern seien gegen Frost versichert, erklärt Norbert Jordan von der Hagelversicherung. Wie viel Entschädigung sie bekommen, hänge von der Versicherungssumme ab. Bis zu 90 Prozent seien aber möglich. Die restlichen Landwirte schauen wohl durch die Finger.

Indessen rollt die nächste Kaltfront heran. Bis Samstag soll es bis in die Täler Neuschnee geben. Das Land hat sogar eine Wetterwarnung ausgegeben. Neben einem Verkehrschaos drohen Lawinen, Vermurungen und Überschwemmungen!

