Gewaltiger Felssturz tötete ein Ötztaler Ehepaar

Karl Fender (57) und seine Frau Agnes (55) waren begeisterte und erfahrene Bergsteiger. Darum wundert es auch nicht, dass sie am Sonntag den Aufstieg zum rund 2700 Meter hohen Schneggerkogel wählten, wo an sich kein Steig hin führt. Doch Einheimische wählen gerne diesen aussichtsreichen Gipfel. Beim Abstieg, bei dem sie gegen 14.15 Uhr noch Bekannte trafen und mit ihnen sprachen, passierte das Unglück in einer Seehöhe von rund 1850 Meter: Gegen 16.30 Uhr brach im Gipfelbereich ein riesiger Felsblock ab und zersplitterte in einer steilen Rinne, in der sich das Ehepaar befand. Alpinpolizist Peter Gasteiger weiß: "Der Abbruch war gigantisch und wurde vom Tal aus beobachtet. Da dachte natürlich niemand daran, dass sich jemand in der Rinne befinden könnte. Das Ehepaar wurde mitgerissen, von der Steinlawine begraben und getötet. Auch ihr Hund, der sie begleitete, starb. Ich sah bei der Unfallaufnahme Einschlagskrater, wie sie so nur im Krieg vorgekommen sein können."

Als das Ehepaar am Abend nicht zu Hause war, wurde von Angehörigen Alarm ausgelöst. Bei der Suchaktion wurde zunächst der Mann gefunden, er lag rund 50 Höhenmeter unter seiner Frau. Das Ehepaar hinterlässt neben zwei Söhnen auch noch vier Enkelkinder. Der Schock in Längenfeld sitzt tief. Bürgermeister Richard Grüner im "Krone"- Gespräch: "Das Ehepaar war im Ort sehr beliebt und bekannt. Agnes war im Winter als Skilehrerin und im Sommer als Wanderführerin tätig, zudem recht aktiv im Ötztaler Fotoclub. Karl arbeitete bei den Ötztaler Bergbahnen, war engagierter Alpinist und Jäger."

Günther Krauthackl, Kronen Zeitung