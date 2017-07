Flüchtlings- Ansturm: Wissen nicht, was kommt!

Noch ist die Situation in Tirol ruhig - aber wie lange noch? Nachdem im Mittelmeer zuletzt in nur drei Tagen 10.000 Flüchtlinge gerettet worden waren, läuten auch hierzulande die Alarmglocken. Mit knapp 3500 Illegalen- Aufgriffen gab es in Tirol im ersten Halbjahr aber deutlich weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres.