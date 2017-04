Erneut widerlicher Sex- Übergriff auf zwei Mädchen

Der Albtraum einer jeden Frau ist am Samstag gegen 20 Uhr für eine erst 11- Jährige und ihre um ein Jahr ältere Freundin in Innsbruck wahr geworden. Am Gehsteig der an der Sill entlang führenden Kärntner Straße soll die 12- Jährige plötzlich von einem unbekannten Angreifer von hinten umklammert und im Brustbereich begrapscht worden sein. Als die 11- Jährige ihrer Freundin zur Hilfe eilen wollte, soll auch sie vom wildfremden Mann gepackt, zu Boden geworfen und schließlich ebenfalls unsittlich im Gesäß- und Brustbereich berührt worden sein. "Die beiden Mädchen erlitten leichte Kratzverletzungen", heißt es von Seiten der Polizei.

Mutiger 14- Jähriger geohrfeigt

Weil die Mädchen lauthals schrien, machte sich der Täter aus dem Staub. Mutig verfolgte ein Bekannter (14) der Mädls den Flüchtenden, der auch einen Hund bei sich gehabt haben soll. Als der Unbekannte dem couragierten Burschen allerdings eine schallende Ohrfeige verpasste, musste dieser aufgeben.

Polizei hofft auf Hinweise

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen Sex- Täter blieb vorerst ohne Erfolg. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. Laut den Opfern hatte der Mann eine dunkle Hautfarbe, ist von dünner Statur und hat kurz geschorene Haare.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung