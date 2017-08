Einbrecher- Trio nach filmreicher Flucht geschnappt

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht bemerkte ein Ladenbesitzer drei auffällige, mit Handschuhen bekleidete Männer und verständigte sofort die Polizei. "Einer der drei konnte direkt vor Ort verhaftet werden", bestätigte Hubert Juen, Bezirkspolizeikommandant von Imst. Es handelt sich um einen Serben (43). Er dürfte im Fluchtauto auf seine Komplizen gewartet haben.

Die beiden anderen machten sich aus dem Staub. Doch während einem Gauner zunächst die Flucht gelang, klickten schon bald in Ötztal- Bahnhof für einen zweiten Serben (28) die Handschellen.

Bei dieser Trafik in Haiming versuchten die Gauner ihr Glück. Foto: zeitungsfoto.at/Liebl Daniel

In Zug gesetzt, Fahrrad gestohlen, in Inn gehüpft

Der dritte Verdächtige - ebenfalls ein Serbe (49) - dürfte sich kurzerhand in einen Zug gesetzt und damit eine kurze Strecke zurückgelegt haben. Anschließend setzte er mit einem gestohlenen Fahrrad die Flucht fort. Doch in Hatting wurde eine Polizeistreife auf den Mann aufmerksam, was schließlich zu filmreifen Szenen führte. Der Verdächtige warf das Rad zur Seite, sprang in den Inn, durchschwamm diesen, kletterte ans Ufer und rannte quer über die Autobahn. Letztendlich konnte die Polizei den Flüchtigen doch noch im Pettnauer Ortsteil Leiblfing festnehmen. "Der Mann zeigte sich bisher nicht sehr gesprächig", sagt die Polizei. Beute machte das Trio in der Trafik nahe des Haiminger Gemeindeamtes keine.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung