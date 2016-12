Dreister Serien- Radldieb auf frischer Tat ertappt

Da hat wohl jemand eine ganz besondere Vorliebe für Fahrräder. Doch anstatt sich die Drahtesel auf rechtem Wege anzuschaffen, bediente sich der 60- Jährige wohl lieber auf der Straße. Gegen 20.10 Uhr geriet der Tiroler Mittwoch am Innsbrucker Innrain ins Visier einer Polizeistreife, weil er dort zwei Fahrräder von einem Parkplatz schob. Auf die Frage, was er denn da mache, hatte der Mann keine plausible Erklärung parat. Im Gegenteil: Er verwickelte sich offenbar zunehmend in Widersprüche. Schließlich gestand er, dass er eines der Räder bei einem Supermarkt am Mitterweg gestohlen hatte.

Bolzenschneider & Co. in Tasche

Und es war wohl kein Zufalls- Coup: Denn in der Umhängetasche des Verdächtigen entdeckten die Beamten eine Zange, einen Bolzenschneider sowie ein durchtrenntes Radlschloss. Doch damit nicht genug. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau im Haus des 60- Jährigen fand die Polizei sieben weitere Räder - der mutmaßliche Drahtesel- Dieb gestand, dass er sechs davon in Innsbruck gestohlen hatte. Der Mann wurde angezeigt.

Über 2000 Fälle pro Jahr

Dass Raddiebstähle aufgeklärt werden können, ist leider keine Selbstverständlichkeit. 2015 wurden laut Kriminalstatistik tirolweit insgesamt 2253 Drahtesel gestohlen - 1273 davon in Innsbruck. Das ist ein Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Jahr davor (2196). Die Dunkelziffer der nicht angezeigten Fälle dürfte weitaus höher liegen. Im Vorjahr lag die Aufklärungsquote bei nur 4,1 Prozent. Heißt also, dass von 100 gestohlenen Fahrrädern nur vier ihren Besitzer zurückgegeben werden konnten. Aktuelle Zahlen für 2016 liegen noch keine vor.