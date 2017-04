Die Interalpin lockt mit vielen Weltneuheiten an

Alle zwei Jahre geizen die Marktführer, Lokalmatadoren und Startups der Branche auf der Interalpin um die Wette. Und auch heuer ist es wieder soweit: Etwa 650 (inter- )nationale Unternehmen kommen nach Innsbruck, um ihre neuesten alpinen Technologien zu zeigen.

Eislaufen am Berg

Die österreichische Vonblon Maschinen GmbH präsentiert zum Beispiel das stärkste Raupenquad am alpinen Markt. Der Tiroler Marktführer für Eistechnik, AST Eis- und Solartechnik GmbH, will hingegen in Kooperation mit anderen Unternehmen das Eislaufen am Berg ermöglichen und die Schweizer Bächler Top Track AG aus dem Hause 2SNOW wird zum ersten Mal die Beschneiungsanlage "Tridusa" vorstellen, mit der die Schneeproduktion pro Schneipunkt sogar verdreifacht werden kann.

Delegationen aus diversen Ländern

"All diese Weltneuheiten locken bis zu 23.000 Besucher an, etwa 60 Prozent von ihnen stammen aus dem Ausland", erklärt Projektleiter Stefan Kleinlercher und ergänzt: "So haben sich etwa organisierte Delegationen aus China, Südkorea, Usbekistan, Island und Südamerika offiziell angekündigt." Für Österreichs Seilbahn- Obmann Franz Hörl steht es außer Frage, dass diese Messe seit Jahren in Tirol stattfindet: "Alleine in unserem Bundesland werden jährlich über 300 Millionen Euro in Bergbahnen investiert. Wir haben den größten Alpenanteil aller acht Europäischen Alpenländer und somit ist es ein Auftrag, die Interalpin in Innsbruck zu beheimaten."

Auch Sommer- Produkte

Doch nicht nur der Wintertourismus liegt im Fokus, sondern auch der Sommertourismus hält Einzug. "Es werden dem Publikum beispielsweise auch neue, urbane Beförderungsmittel näher gebracht", verrät Messe- Präsident Jürgen Bodenseer.

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, am Freitag von 9 bis 16 Uhr.

Eintrittspreise: Das Tages- Ticket kostet 30 Euro, der 3- Tages- Pass hingegen 70 Euro. Vergünstigungen gibt es beim Kauf eines Online- Tickets im Webshop der Messe Innsbruck unter www.interalpin.at/ online- ticket Achtung: Nur Fachbesucher dürfen auf das Messegelände, eine Registrierung ist erforderlich!

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung