Caritas im Kampf gegen Hunger in Afrika

Um 15 Uhr läuteten am Freitag im ganzen Land für fünf Minuten Kirchenglocken. Ein Zeichen gegen den Hunger auf der Welt. Mit der Aktion wurde auf die heurige Sommersammlung für die Auslandshilfe der Caritas hingewiesen. "Das schmerzhafte Sterben an den Folgen des Hungers gehört zu den größten Skandalen der Menschheits- Familie. Der Hunger gehört ausgehungert", fand Innsbrucks Caritas- Direktor Georg Schärmer zum Auftakt wie stets eindrucksvolle Worte.

Tiroler Caritas als Vorreiterin

Die Tiroler Caritas war die erste in Österreich, die gezielt Ernährungsprojekte in Afrika initiierte. Mehr als 132.000 Menschen wurde dadurch geholfen. Julia Stabentheiner, Leiterin der Auslandshilfe, berichtet von vielen Brunnen, die auch in trockenen Gegenden Landwirtschaft möglich machen. Sie erzählt von Schulungen für Frauen und Männer, damit sie ihre Felder besser bewirtschaften können. Und immer wieder betont sie die Notwendigkeit, Kinder vor Unterernährung zu schützen: "Die Langzeitschäden sind dramatisch."

Flüchtlingshilfe vor Ort

Nicht nur in Afrika, sondern auch im Vorderen Orient wird mit Tiroler Unterstützung geholfen. 20 Prozent der Spenden fließen in die Versorgung der Flüchtlinge rund um Syrien. "Wir wollen möglichst nah am Krisenherd helfen, damit sich die Menschen nicht auf die beschwerliche, gefährliche und meist perspektivenlose Flucht begeben müssen", betont Schärmer und ergänzt: "4,7 Millionen Syrer sind in die Nachbarländer geflohen. Die können das allein nicht bewältigen."

Fast 500.000 Euro kamen im Vorjahr in Tirol zusammen. Gespendet werden kann online, per Zahlschein oder bei der Kirchensammlung am 15. August. Alle Informationen unter www.caritas- tirol.at

Claudia Thurner, Kronen Zeitung