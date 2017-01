Brände, Schäden, Verletzte durch Raketen & Böller

Gegen 19 Uhr brach am Samstag vermutlich ausgelöst durch einen Feuerwerkskörper in einem Waldstück in Nauders ein Brand aus, der sich schnell auf eine Fläche von 400 Quadratmetern ausdehnte. Die Flammen wurden rasch gelöscht.

Bereits am Nachmittag brannte in Niederndorferberg eine 200 Quadratmeter große Böschung, weil ein deutscher Bub (13) einen "Schweizer Kracher" zündete.

Irrer zerstörte Telefonzelle

In Uderns warf gegen 23 Uhr ein Unbekannter einen Böller in eine Telefonzelle. Diese wurde komplett zerstört. Und auch in Innsbruck richtete ein Vandale massive Schäden an. Er ließ einen Knallkörper in einem Briefkasten eines Wohnhauses explodieren.

Zu kleineren Bränden durch Raketen kam es auch in Innsbruck, Seefeld, Hall, Navis und in Schöfens.

Feuerwerkskörper in Hand explodiert

Auch Verletzte blieben in der Silvesternacht - wie so oft - nicht aus. So explodierte etwa in Reith im Alpbachtal einem 26- Jährigen kurz nach Mitternacht eine Kugelrakete noch in der Hand. Der Einheimische wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht.

In Ischgl kippte einem Deutschen (43) eine Raketenbox um. Die Feuwerkskörper beschädigten unter anderem ein Auto und ein Haus.