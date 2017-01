Biathlon- Party fix: Über 100.000 WM- Tickets weg

"Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an die Stimmung bei der WM denke", freut sich Österreichs beste Skijägerin, Lisa Hauser, auf die Titelkämpfe vom 8.- 19. Februar in der Biathlon- Hochburg Hochfilzen.

150.000 Zuschauer werden erwartet

Und die Vorfreude ist berechtigt! Gut einen Monat bevor Hauser, Dominik Landertinger und Co. das "Speedwachs" unter ihre Bretter schmieren und das Gewehr richtig einstellen, haben die Organisatoren bereits mehr als 100.000 Tickets verkauft. "Noch sind Karten in fast allen Kategorien verfügbar. Allzulange sollte man jetzt jedoch nicht mehr warten, um seine Wunschkategorie zu bestellen", rät Organisationschef Franz Berger. Insgesamt hoffen der "Mister Biathlon" und sein Team, dass 150.000 Fans speziell aus Österreich, Skandinavien, Italien, der Schweiz und vor allem aus Deutschland ins Pillerseetal strömen. Die Karten können noch bis 31. Jänner online bestellt werden. Danach stehen an den Tageskassen noch Strecken- und Restkarten für die Tribünen zur Verfügung.

Shuttlebusse und Züge für Fans

Ebenso groß wie die Nachfrage nach Karten ist der Wunsch nach Zimmern im Pillerseetal, wo aber die Betten langsam knapp werden. "Für Fans, die ihre Quartiere in den umliegenden Regionen und im Pinzgau aufschlagen, gibt es Shuttlebusse. Zudem kann man mit einer Eintrittskarte die Züge der ÖBB von Wörgl und Zell am See aus gratis nutzen", wissen die Veranstalter. Vom Bahnhof Hochfilzen ist das Stadion bequem zu Fuß erreichbar.

Weltmeisterliche Feiermeile

Neben der Eröffnungsfeier am 8. Februar, den mit Sicherheit spannenden Wettkämpfen und der Schlussfeier am 19. Februar, erwartet die "Biathlon- Verrückten" auch außerhalb des Stadions ein volles Programm. Am Medal Plaza, im Zentrum von Hochfilzen, entsteht eine wahrlich weltmeisterliche Partymeile mit großer Bühne, Almboden und Hütten zum Abfeiern sowie dem TirolBerg. Die Biathlon- Party kann also beginnen...

Samuel Thurner, Kronen Zeitung