Beschwerden über Winterdienst in Innsbruck

Der Schneefall war lange vorher angekündigt, doch als er dann tatsächlich kam, schienen Räumtrupps in Innsbruck überfordert zu sein. Kritiker monierten, dass in der Nacht keinerlei Aktivitäten zu bemerken waren, was in den Hanglagen zu Problemen führte. Die Stadt betont, dass 120 Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz waren.