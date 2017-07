Beifahrerin zückte plötzlich Pistole

In Angst und Schrecken versetzt wurden am Samstag Abend in Neu- Rum ein Pkw- Lenker (21) und seine beiden Freunde (18)! Zunächst musste der 21- Jährige wegen des aggressiven Fahrverhaltens eines unbekannten Passat- Lenkers stark abbremsen und ausweichen. Dann wurden die Tiroler mit einer Faustfeuerwaffe bedroht.