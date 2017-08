Bei Löschversuch erstickt: Enkel fand tote Oma

Eine schreckliche Entdeckung machte am Donnerstag der Enkel einer 80- jährigen Frau in Innsbruck: Er fand die Oma tot in ihrer Wohnung in Pradl -umgekommen vermutlich beim Versuch, einen Herdplattenbrand mit einem Fleckerlteppich zu löschen. Die Todesursache ist unklar, eine Obduktion wurde angeordnet.