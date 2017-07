Bartgeier "Lucky" von Europa- Tournee zurück

Die Junggeier "Lucky" und "Charlie" wurden bei einem Wiederansiedelungs- Projekt im Untersulzbachtal (Salzburg) freigelassen und haben den ersten Winter in freier Natur gut überstanden. Sie suchten selbst nach Futter und ernährten sich von Kadavern von Wildtieren, die entweder unter eine Lawine gekommen, krank oder abgestürzt waren.

Die Route von "Lucky" quer durch Europa Foto: 2017 Geo Basis DE/BKG, Google, Ins. Geogr. Nacional

Bis zu 500 Kilometer pro Tag

"In jungen Jahren unternehmen Bartgeier größere Streifzüge und können an einem Tag mit guter Thermik bis zu 500 Kilometer zurücklegen. Lucky hat im Mai seine große Reise durch Europa als Botschafter für den Artenschutz und den Nationalpark Hohe Tauern angetreten", freut sich Ferdinand Lainer, Projektleiter beim Greifvogel- Monitoring. Artgenossin "Charlie" blieb lieber in der Region.

Bis nach Holland

Dank moderner Telemetrie und Satellitendaten kennen die Forscher die genaue Route von "Lucky": Am 16. Mai flog er bis in den Schwarzwald und weiter bis in den Harz. Dort drehte er um und erkundete dann den Raum Heidelberg. Von dort segelte er über Luxemburg und Belgien bis zu den Texelinseln in den Niederlanden. Speziell in Holland wurde er von den dortigen Vogelkundlern intensiv beobachtet.

Heim über Paris

Sein Rückflug führte in den Raum östlich von Paris bis zum Nationalpark Bayerischer Wald und zum Nationalpark Sumava (Tschechien). Danach ging’s südwärts über die Nationalparks Kalkalpen und Gesäuse bis in den Nationalpark Triglav (Slowenien). Am 18. Juni kam "Lucky" wieder in den Tauern an. Hoffnung: Er wird hier irgendwann für Nachwuchs sorgen.

Beobachtungen bitte melden

Jede Sichtbeobachtung ist trotz Satellitendaten wichtig. Meldungen per Mail an beobachtung@gmx.net

Andreas Moser, Kronen Zeitung