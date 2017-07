Aus dem heiligen Land auf den heiligen Berg

3776 Teilnehmer - für jeden Höhenmeter ein Starter - sind beim Lauf auf den heiligen Berg zugelassen. Heuer war auch einer aus dem heiligen Land Tirol dabei. Ossi Stock erfüllte sich diesen Traum, für den er allerdings auch einiges an Glück und viel Vorbereitung brauchte. Glück, weil nur 50 ausländische Teilnehmer zugelassen sind und Vorbereitung, weil er auf jeden Fall unter der Sollzeit von viereinhalb Stunden bleiben wollte - denn da wird das Ziel geschlossen.

21 Kilometer und 3000 Höhenmeter

Durch tolle Leistungen bei Karwendel- , Großglockner- , Zugspitz- und Achenseelauf war er in den Kreis der Starter gelaufen. In den vergangenen Monaten bereitete sich der 57- Jährige akribisch vor und nun war er auf den Punkt fit. Er schaffte das Limit und ist überglücklich. Nach 21 Kilometern und 3000 Höhenmetern am "Fujisan", dem höchsten Berg Japans, zu stehen, sei etwas Besonderes. Für Stock war der Jubiläumslauf - er fand zum 70. Mal statt - sein letztes großes Rennen.