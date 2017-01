Auf dem Patscherkofel tobte an 23 Tagen ein Orkan

"Seit 1993 wird an der Station Patscherkofel die Windspitze gemessen. Die Zahl der Orkantage steigt", weiß ZAMG- Meteorologin Susi Lentner: "Im Schnitt verzeichnen wir alljährlich 15,5 Orkantage dort oben, die 23 Tage aus dem Vorjahr sind aber nicht der Rekord: Den hatten wir im Jahr 2000 mit 28 Tagen verzeichnet."

Lentner hat für die "Tiroler Krone" auch in die Datenbank für Innsbruck geblickt - und zwar für die Station am Innsbrucker Flughafen. Das Jahresmittel der Temperatur lag bei 9,7 Grad und damit 0,9 Grad über dem langjährigen Schnitt. Der wärmste Tag war der 24. Juni mit 34,6 Grad, die kälteste Temperatur wurde am 19. Jänner mit minus 14,1 Grad gemessen. Obwohl es seit Mitte November kaum Niederschlag in Innsbruck gegeben hat, wurde mit 912 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter das langjährige Mittel von 885 deutlich übertroffen. Zu wenig Sonnenschein (1755 statt normal 1812 Stunden) geben Pessimisten Recht

Interessant ist der Blick an die Alpensüdseite nach Lienz: Das Jahresmittel der Temperatur betrug 8,8 Grad und lag 1,4 Grad über dem Durchschnitt. Der wärmste Tag war so wie in Innsbruck der 24. Juni mit 32,6 Grad, das Minimum wurde am 22. Jänner mit minus 13,0 Grad registriert. An Niederschlag gab es 872 Millimeter: Die Rekorde stammen aus dem Jahr 2000 mit 1297 Millimeter und 2006 mit nur 665 Millimeter. Beim Sonnenschein lachte Lienz freilich über Nordtirol: 2093 Stunden wurden gemessen...