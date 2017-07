Arbeitslosigkeit in Tirol deutlich gesunken

"Die Beschäftigung und die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern haben kräftig zugelegt", fasst Kern die Eckpunkte der jüngsten Statistiken zusammen. Österreichweit betrug der Rückgang der Arbeitslosigkeit nur 5 Prozent, er war also nur halb so stark wie in Tirol.

Auch bei Älteren Rückgang

Kerns weitere Analyse: "Wir verzeichnen auch einen leichten Rückgang bei den Älteren und Langzeitarbeitslosen, dennoch bleiben sie im Fokus der Arbeitsmarktpolitik. Jeder dritte Arbeitslose ist über 50 Jahre, die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist mit 1808 Personen nach wie vor hoch."

Etwa ein Viertel Ausländer

Von den 16.912 Arbeitslosen sind 4393 Ausländer. Im Bezirk Reutte war der Rückgang mit 22,1 Prozent am stärksten, in Schwaz (3 Prozent) am geringsten. Bezüglich Berufsgruppen gab es das größte Minus (8,6 Prozent) im Tourismus.

Andreas Moser, Kronen Zeitung