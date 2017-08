Alpines Hörspiel der Oldtimer- Motoren

Die Ötztal Classic kann wieder mit zahlreichen Superlativen aufwarten: Das älteste der 66 teilnehmenden Fahrzeuge verließ 1929 die Fabrikshallen und heißt "Ford Torpedo". Das stärkste Auto ist eine Corvette Cabrio Baujahr 1958: Der Lenker muss 328 PS bändigen.

Über Berg und Tal

Doch nicht nur auf Kraft kommt es an, sondern auch auf Geschicklichkeit und Ausdauer. Der Startschuss fällt am 4. August um 11.30 Uhr am Fuße des 3007 Meter hohen Acherkogels. Ehe der Copilot im Roadbook die erste Seite umgeblättert hat, ist der Pilot 100 Kurven gefahren: Die Ötztal Classic zeigt gleich ihr wahres Gesicht.

Echo der Motoren in engen Gassen

Der geschulte Blick der Oldtimer- Liebhaber wird auf der Fahrt zum Timmelsjoch besondere, einzigartige Fahrzeuge zu sehen bekommen. Der Dorf- Grand Prix in Oetz mit tollem Rahmenprogramm beginnt ab 19 Uhr. Am nächsten Tag nehmen die Fahrzeuge in der Fußgängerzone in Seefeld Aufstellung, darauf folgend wird das Echo der Motoren in den Gassen der Altstadt bzw. der Maria- Theresien- Straße in Innsbruck zu hören sein. Der letzte Stopp erfolgt dann im Posthotel Kassl in Oetz zur Siegerehrung.