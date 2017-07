Alko- Lenkerin stürzte ab: Sieben Verletzte

Großeinsatz am Dienstag Abend in Jochberg: Ein voll besetzter Van mit drei Kindern und fünf Erwachsenen stürzte 100 Meter über eine steile Böschung und kam in einem Bachbett zu liegen. Eine Person wurde schwer verletzt. Brisant: Die Lenkerin (54) war stark alkoholisiert und der Van war nur für fünf Personen zugelassen.