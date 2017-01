Albaner- Bande gefasst: Mit Kleinkind auf Beutetour

Seit Jahren hält die Bande - drei Männer im Alter zwischen 21 und 39 Jahren und zwei Frauen (24 und 26 Jahre) - die heimische Polizei sowie die Exekutive in Bayern, Baden- Württemberg und in der Schweiz auf Trab. Spezialisiert waren die verdächtigen Profi- Einbrecher auf Hotels, Wohnhäuser sowie Liftstationen. Allein in Österreich verursachten sie 575.000 Euro Schaden, in Bayern rund 200.000 Euro.

Mitglieder einer 20- köpfigen Bande?

"Die fünf Verdächtigen starteten ihre Einbruchstouren von Norditalien aus", erklärt Ermittler Christoph Hundertpfund vom LKA Tirol. Dort waren sie offenbar Teil einer rund 20- köpfigen albanischen Einbrecherorganisation. Besonders erschreckend: Um sich als Familie zu tarnen, hatten die Gauner teils auch ein zweijähriges Mädchen dabei.

Einbruchs- Serie begann 2011 in Lienz

Auch in Tirol soll die Albaner- Bande ihr Unwesen getrieben haben. 2011 begann die Serie mit drei Einbruchsdiebstählen in Lienz, ein Jahr später schlugen die Ganoven in Gerlos zu, im Sommer 2013 unter anderem in Reutte, Tannheim und im Pitztal. "Für die Einbrüche waren ausschließlich die Männer verantwortlich, die Frauen hatten die Aufgabe, die Umgebung auszuspähen", sagt Hundertpfund.

"Haben damit gerechnet, dass sie aktiv werden"

Im Zuge eines grenzüberschreitenden Treffens Anfang Dezember spekulierte die Exekutive bereits, dass die Täter zu Weihnachten wieder aktiv werden könnten. Die Beamten sollten recht behalten. Mit einem Wohnwagen und einem Pkw reisten sie Mitte Dezember zu Einbruchstouren.

Auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Bei ihrem letzten Coup in Zauchensee (Sbg.) in der Nacht zum 26. Dezember konnten dann zwei Männer und eine Frau nach Einbrüchen in drei Hotels und eine Liftstation auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Ihre beiden Komplizen wurden wenig später in einem Pkw, der in Kärnten Richtung Süden unterwegs war, erwischt. Auch das kleine Mädchen war mit dabei.

Dank DNA- Treffer viele Coups zugeordnet

Die fünf Verdächtigen wurden mittlerweile in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt, über sie wurde die U- Haft verhängt. Sie sind nicht geständig. Dank einiger DNA- Treffer konnten der Bande aber schon viele Coups zugeordnet werden.

Hubert Rauth und Samuel Thurner, Kronen Zeitung