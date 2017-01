Albaner (39) schlug in Kitz auf Polizisten ein

Mit einem sehr ungewöhnlichen Diebes- Coup hatte es Dienstag die Polizei in Kitzbühel zu tun. Ein 39- jähriger Albaner brach in der Nacht in eine Pension ein und erbeutete mehrere Kleidungsstücke. Als der Verdächtige wenige Stunden später von der Polizei ausgeforscht werden konnte, schlug er wie wild auf die Beamten ein.