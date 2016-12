23 Schüler gaben ein Live- Konzert bei Ö3

Um kurz vor 10 Uhr nahmen die Schüler Aufstellung auf der kleinen Bühne vor der Annasäule und probten noch ein letztes Mal den Weihnachtssong "It was on a Starry Night". Die Probe verlief ohne Probleme, auch wenn die Aufregung von Minute zu Minute anstieg.

Robert Kratky moderierte den Auftritt an

Als dann plötzlich Moderator Robert Kratky aus dem Studio kam, war den Schülern die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Es war endlich soweit: Chorleiterin Lisa Schwaiger stimmte das Lied auf ihrer Gitarre an und die Schüler verzauberten sowohl die Dutzenden Radiozuhörer als auch die vielen anwesenden Besucher.

Lehrerteam gab Spende ab

"Es war einfach nur richtig cool. Die monatelangen Proben haben sich bezahlt gemacht", strahlten die Kinder bis über beide Ohren. Außerdem gab es eine großzügige Spende. "Das gesamte Lehrerteam will das Projekt finanziell unterstützen", sagte Direktorin Eva Thiem.