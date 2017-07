20- Jähriger auf offener Straße brutal überfallen

Ist man denn heutzutage gar nirgends mehr sicher? Gegen 22 Uhr stellten sich die beiden Männer am so genannten Rösslsteig im Bereich Höttinger- Au/Sonnenstraße dem 20- Jährigen in den Weg. Und sie machten unmissverständlich klar, was sie wollen: Bargeld! Das geschockte Opfer zögerte nicht lange und händigte den Ganoven, die wild mit einem Messer herumfuchtelten, das Geld - 20 Euro - aus.

In Unterarm geschnitten

Die Räuber wollten aber mehr und fügten dem Deutschen mit dem Messer mehrere Schnittverletzungen zu. "Nachdem der 20- Jährige beteuert hatte, kein Geld mehr zu haben, schnitt ihm einer der Männer erneut in den Unterarm", heißt es von Seiten der Polizei. Erst als das Opfer um Hilfe schrie, liefen die Täter davon.

Polizei hofft auf Hinweise

Laut den Ermittlern dürften die Ganoven aus Osteuropa stammen. Einer hat eine Glatze, der andere einen Kurzhaarschnitt. Beide trugen eine Kette mit sichelförmigen Anhängern. Bei der Tat waren sie dunkel bekleidet. Hinweise erbeten unter 059 133- 7582.

Hubert Rauth, Kronen Zeitung