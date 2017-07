Zwei Katzenherren auf WTV- Parkplatz ausgesetzt

Am Mittwochnachmittag wurden zwei junge Katzenherren dreist auf dem Parkplatz des Wiener Tierschutzvereins (WTV) in Vösendorf ausgesetzt. Die Tiere wurden in Transporten zwischen parkenden Autos abgestellt. Glücklicherweise wurden die beiden Samtpfoten von aufmerksamen WTV- Tierpaten entdeckt und umgehend ins Haupthaus gebracht.