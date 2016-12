Weihnachtspost von Schlittenhund "Bobbi"

"Bobbi" ist eine Ausnahmeerscheinung. Ich arbeite seit 18 Jahren mit Nordischen und habe einiges erlebt - jedoch noch nie einen so dankbaren und lebensfreudigen Junghund, der eigentlich bis vor seiner Ankunft bei uns nicht viel schöne Momente erleben durfte. "Bobbi" liebt Winterspaziergänge mit mir und meiner Nina, in denen er die Welt erforschen darf und jede noch so kleine Neuigkeit in sich aufsaugen kann. Wann immer eine Kamera gezückt wird ist er der Erste, der lächelt!

"Bobbi" liebt es, mit seinem Rudel umherzutollen und die älteren Hunde mit seiner lieblichen, frechen Art auf Trab zu halten. "Bobbi" mag auch unsere freilaufenden Hühner und spielt mit ihnen. Es freut ihn, in der Öffentlichkeit erkannt zu werden und wenn die Leute ihn beim Namen rufen und sofort mit Liebe überhäufen! Beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Weihnachtsbaum räumte er gleich einmal die halben Kugeln ab, danach gab es seine Bescherung und einen riesigen Knochen.

Am 27. Dezember geht's hoch ins Huskycamp auf die Stubalm, wo er schon im Vorfeld der Star ist - mit Anfragen vieler, vieler Besucher. "Bobbi" ist wahrhaftig ein Engel auf Erden und wir können ihn uns im Leben nicht mehr wegdenken.