Verein "Ferkelfroh" steht vor dem finanziellen Aus

"Schweine haben kaum eine Lobby", stellt Claudia Haupt traurig fest. Sie hat die intelligenten Tiere mit den Ringelschwänzchen schon lange lieb gewonnen und daher den Verein "Ferkelfroh" ins Leben gerufen, der Schweine in Not rettet, an gute Plätze vermittelt und selbst einen Gnadenhof betreibt. Doch die Organisation steckt jetzt in großer finanzieller Not.