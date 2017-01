Tierheimbesitzerin tötete 2200 Tiere: Haftstrafe

Die Besitzerin eines Tierheimes ist in Spanien wegen der Tötung von zahlreichen gesunden Hunden und Katzen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Strafgericht in Malaga habe zudem am Montagabend mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter der Frau wegen Komplizenschaft ein Jahr hinter Gitter müsse, berichteten Medien am Dienstag unter Berufung auf Justizkreise.