Tiergarten Schönbrunn: Die Giraffen sind da!

Auch wenn das Wetter derzeit überhaupt nicht an Afrika erinnert, steht die Eröffnung des neuen Giraffenparks im Tiergarten Schönbrunn in knapp drei Wochen bevor. Die Bewohner, die beiden zwei Jahre alten Netzgiraffen "Fleur" und "Sofie", sind bereits am Mittwoch gut in Wien angekommen.