Suchaktion nach dem vermissten Terrier "Lennox"

98.000 Menschen haben mittlerweile die Facebook- Seite "Lennox vermisst in Kärnten" angeklickt oder geteilt. 4000 Flyer wurden in ganz Kärnten verteilt und die Pettrailer (Tiersuchhunde) um Markus Burkhardt sind unermüdlich im Einsatz, um den Vierbeiner zu finden. Er wurde zuletzt im Rosental gesichtet und genau dort ist man seit gestern wieder mit den Suchunden, Wurstwasserfährte und mittlerweile sogar einer Lebendfalle im Einsatz.

Foto: Bianca Iuanas

Besitzerin kündigte für Suche ihren Job

Die Besitzerin von "Lennox" ist mit ihren Nerven am Ende. Sie hat sogar ihren Job gekündigt, damit sie ihren Hund rund um die Uhr suchen kann. Sogar im Auto hat sie schon öfter an den Sichtungsstellen übernachtet, in der Hoffnung, dass der Hund auftaucht. "Ich bitte darum, bei einer Sichtung sofort anzurufen. Er trägt auch sein rotes Brustgeschirr noch immer", so die Besitzerin.

Hinweise bitte an Tel.: 0676/624 60 30.

Claudia Fischer, Kronen Zeitung