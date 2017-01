Strabag- Bautrupp rettete Waldkauz aus Tunnel

"So etwas habe ich in den 30 Jahren Wildvogelpflege wirklich noch nicht erlebt!" - Mittwoch wurde Dietmar Streitmaier von der Natur & Wildstation Kärnten (NWK) zu einem Einsatz in den 4,3 Kilometer langen Oswaldibergtunnel bei Villach gerufen: "Strabag- Mitarbeiter, die in einer der beiden Röhren arbeiten, haben im Tunnel eine Eule entdeckt und mich verständigt."