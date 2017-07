Stiere in OÖ entlaufen - Cobra im Einsatz

Weil elf Stiere aus einer Koppel entkommen waren, ist am Mittwoch in Oberösterreich das Einsatzkommando Cobra ausgerückt. Die in Thalheim bei Wels ausgebüxten Rinder waren nach Angaben der Polizei nahe der stark befahrenen B138 unterwegs, die für zehn Minuten gesperrt wurde, bis zumindest ein Teil der Stiere in die Koppel zurückgetrieben war.