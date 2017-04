Sri Lanka erlaubt Adoption von Elefantenkälbern

Für die Adoption eines Elefantenkalbes seien strenge Bedingungen formuliert worden, versicherte der Regierungssprecher. Die Tieresollen für jeweils zehn Millionen Rupien (60.000 Euro) verkauft werden. Buddhistische Tempel in dem südasiatischen Inselstaat, die Elefanten in religiösen Zeremonien einsetzen, sollen die Dickhäuter jedoch kostenlos bekommen. Dennoch wurde die Befürchtung laut, dass durch den Verkauf der Jungtiere nicht mehr genügend Elefanten für die Tempel übrig bleiben.

Hat Regierung finanzielles Interesse?

Der Elefanten- Experte Jayantha Jayewardene warf der Regierung in Colombo vor, die Adoption der Elefanten aus finanziellen Interessen zuzulassen. Die Aufhebung des Adoptionsverbotes sei "völlig unverantwortlich", sagte Jayewardene. "Das ist ein trauriger Tag für den Tierschutz."

Wildfänge sind verboten

In Sri Lanka ist das Fangen wilder Elefanten verboten. Es gab aber bereits Fälle, in denen Elefantenkälber ihren Müttern weggenommen und auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden. Nach offiziellen Angaben leben in Sri Lanka etwa 200 domestizierte sowie 7500 wilde Elefanten. Vergangenes Jahr waren zum Schutz der als Nutztier gehaltenen Elefanten strengere Gesetze erlassen worden, die etwa den Einsatz junger Elefanten beim Holztransport oder anderen schweren Arbeiten verbieten.